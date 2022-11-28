«В любви от Петренко родила!»: Климова приобняла плечистого 16-летнего сына, свою копию

Екатерина Климова родила двоих сыновей от бывшего мужа Игоря Петренко. Ради этих отношений актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» ушла из семьи, по сути бросив первого мужа ювелира Илью Хорошилова, с которым она воспитывала дочку Елизавету.

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