«В любви от Петренко родила!»: Климова приобняла плечистого 16-летнего сына, свою копию

Екатерина Климова родила двоих сыновей от бывшего мужа Игоря Петренко. Ради этих отношений актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» ушла из семьи, по сути бросив первого мужа ювелира Илью Хорошилова, с которым она воспитывала дочку Елизавету.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Екатерина Климова с дочерьми Елизаветой и Беллой, а также с сыновьями Матвеем и Корнеем. Фото: соцсети героя публикации
В своем микроблоге в День матери актриса поделилась памятным снимком с детьми. Всего у Екатерины Климовой их четверо. Младшая дочка Белла появилась в браке с Гелой Месхи.
Поклонники обратили внимание на то, как 16-летний Матвей похож на свою звездную маму, хотя раньше подобного сходства они не замечали. Тот же овал лица, скулы, подбородок, аккуратный носик и даже улыбка. От своих родителей парнишка взял все самое лучшее. С густой шевелюрой волос, плечистый и миловидный юноша хорош собой.
«Так на маму похож стал», «От Игоря ничего не взял!», «Когда есть любовь, получаются такие красивые дети», «Парнишка классный!», «В любви от Петренко родила», «Улыбчивый! Весь в маму», «Девчата, небось, табуном за ним носятся», «Ох, и будет сердцеед», «Мамаши, берегите дочек!» — стали писать фолловеры.