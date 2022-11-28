Копия Маши Распутиной! Преображенная Валерия удивила публику (видео)

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В частности, звезда заметно помолодела и похорошела. Ее скулы стали проступать заметнее. За счет чего ей это удалось — неизвестно, однако некоторые пользователи уже сравнили жену Иосифа Пригожина с Машей Распутиной.

«Думали, Маша Распутина. Присмотрелись — певица Валерия», — улыбнулись админы Telegram-канала «НеМалахов».