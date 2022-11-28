Копия Маши Распутиной! Преображенная Валерия удивила публику (видео)

Певица Валерия удивила своих поклонников, выставив в Сеть кадры в новом имидже. Артистка появилась на видео не только с ярким макияжем глаз, но и с иными преображениями.
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В частности, звезда заметно помолодела и похорошела. Ее скулы стали проступать заметнее. За счет чего ей это удалось — неизвестно, однако некоторые пользователи уже сравнили жену Иосифа Пригожина с Машей Распутиной.
«Думали, Маша Распутина. Присмотрелись — певица Валерия», — улыбнулись админы Telegram-канала «НеМалахов».
«Не думали, Распутина страшнее в 100», «Красивая, молодо выглядит», «Эти камеры на телефонах всех нас Машами делают», «Вот так… человек два часа поспал, и уже с Машей Распутиной путают, ну хорошо, что не с Иосифом Пригожиным», — прокомментировали фолловеры.