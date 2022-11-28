«Подтяжка не поможет — не захотят все равно»: усердно молодящейся 73-летней Пугачевой жестко указали на ее место

В Интернете то и дело появляются сообщения о том, что Алла Пугачева в Израиле непрерывно занимается улучшением своей внешности, прибегая к кардинальным мерам.

Популярный блогер Лена Миро заявила, что никак не может осмыслить, для чего Алле Пугачевой хочется выглядеть хорошо. Ведь в понимании блогера, Примадонна — вышедшая в тираж дама, которая априори не может волновать мужчин. Судя по всему, в представлении Лены Миро женщины все делают ради того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол. Блогер считает, что удел пожилых дам — палки для скандинавской ходьбы.