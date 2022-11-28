«Подтяжка не поможет — не захотят все равно»: усердно молодящейся 73-летней Пугачевой жестко указали на ее место

В Интернете то и дело появляются сообщения о том, что Алла Пугачева в Израиле непрерывно занимается улучшением своей внешности, прибегая к кардинальным мерам.
Популярный блогер Лена Миро заявила, что никак не может осмыслить, для чего Алле Пугачевой хочется выглядеть хорошо. Ведь в понимании блогера, Примадонна — вышедшая в тираж дама, которая априори не может волновать мужчин. Судя по всему, в представлении Лены Миро женщины все делают ради того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол. Блогер считает, что удел пожилых дам — палки для скандинавской ходьбы.
«Сколько там Пугачевой? 73, кажется. Ну, 73 — это тоже прекрасно. Я понимаю, миллион у нее на процедуры есть, но зачем его тратить? Преклонный возраст прекрасен тем, что вообще можно наплевать на все, кроме здоровья. Ах, не хочет меня никто — да и не надо! Тем более что и подтяжка тут не поможет — не захотят все равно. Намазалась кремом, чтобы лицо не обветрилось. Взяла палки для скандинавской ходьбы и пошла-почесала на прогулку», — высказалась Лена Миро в своем «Живом Журнале».
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Лена Миро указала 73-летней Алле Пугачевой на ее место, призвав не заниматься ерундой в преклонном возрасте. Сама она обещает заниматься скандинавской ходьбой на радость окружающим.
«А эта сидит на чужбине и на фоточки маски накладывает. Вот ведь продуктивный досуг, надо же. Или того еще хуже — ходит и думает, где бы ей брыли подтянуть, пока деньги не кончились», — заключила Лена Миро.