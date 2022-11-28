Это реально странно смотрится! Нетребко на публике встала верхом на мужика (фото)

Анна Нетребко.

Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Оперная певица весьма непосредственна.

Анна Нетребко, несмотря на прогнозы хейтеров, осталась востребованной оперной певицей. В настоящий момент народная артистка России выступает с гастролями в Аргентине, а в декабре отправится во Францию.

Оперная певица весьма непосредственна. Стоп-кадр: соцсети

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Звезда играет Флорию Тоску в опере Пуччини «Тоска», где по сюжету она убивает барона Вителлио Скарпиа.

Анна Нетребко показала кадры, снятые в Буэнос-Айресе на представлении, где она встает буквально верхом на артиста, который играет ее мучителя.

Раздвину ноги, Нетребко водружается над партнером, что выглядит довольно странно со стороны.

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