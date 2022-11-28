Красивая и счастливая, ждет Платона: фото беременной Жанны Фриске с огромным животом впервые показали ее родные

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья в День матери поздравила всех мамочек своей семьи.
Первой, кого она поблагодарила за жизнь, стала ее родительница Ольга Копылова.
«С Днем матери тебя! Спасибо тебе за жизнь, спасибо тебе за твою поддержку, спасибо тебе за то, что ты моя лучшая подруга. Я очень люблю тебя», - написала в микроблоге Наталья Фриске.
Затем Наталья обратилась к покойной сестре Жанны Фриске, которая умерла через два года после того, как стала мамой.
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«И, конечно же, мой любимый систер. Ты была бы самой лучшей мамой для нашего маленького принца. Как жаль, что ты не успела насладиться этими моментами», - обратилась к Жанне Фриске Наталья.
Публикацию она сопроводила архивным снимком Жанны Фриске, который ранее не показывала. Жанна Фриске на нем запечатлена в самый прекрасный момент жизни - на последних сроках ожидания Платона. Жанна Фриске позирует в лавандовом купальнике на фоне зелени. Выглядит Жанна Фриске очень счастливой.
Беременная Жанна Фриске. Фото: соцсети
Напомним, сама Наталья Фриске в этом году впервые стала мамой. Ее дочка Луна появилась на свет в апреле.