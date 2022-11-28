Красивая и счастливая, ждет Платона: фото беременной Жанны Фриске с огромным животом впервые показали ее родные

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья в День матери поздравила всех мамочек своей семьи.

Первой, кого она поблагодарила за жизнь, стала ее родительница Ольга Копылова.

«С Днем матери тебя! Спасибо тебе за жизнь, спасибо тебе за твою поддержку, спасибо тебе за то, что ты моя лучшая подруга. Я очень люблю тебя», - написала в микроблоге Наталья Фриске.

Затем Наталья обратилась к покойной сестре Жанны Фриске, которая умерла через два года после того, как стала мамой.

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