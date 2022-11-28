Вместе с Гордоном: Барановская поделилась первыми кадрами вернувшейся в эфир программы «Мужское/Женское»

В этот понедельник, 28 ноября, после перерыва в девять месяцев в эфир Первого канала возвращается программа «Мужское/Женское».

Вести ее, как и прежде, будут Юлия Барановская и Александр Гордон. В телеграм-канале Юлия Барановская поделилась кадрами первого после паузы выпуска и объявила, во сколько нужно включить телевизор, чтобы ничего не пропустить.