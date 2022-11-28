Вместе с Гордоном: Барановская поделилась первыми кадрами вернувшейся в эфир программы «Мужское/Женское»

В этот понедельник, 28 ноября, после перерыва в девять месяцев в эфир Первого канала возвращается программа «Мужское/Женское».
Вести ее, как и прежде, будут Юлия Барановская и Александр Гордон. В телеграм-канале Юлия Барановская поделилась кадрами первого после паузы выпуска и объявила, во сколько нужно включить телевизор, чтобы ничего не пропустить.
«Самый часто задаваемый вопрос: «Когда вернемся в эфир?». Теперь смело могу сказать: включайте телевизор сегодня в 16:00 по Москве на Первом канале! Сегодня в эфире», - написала в телеграм-канале Юлия Барановская.
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Поклонники передачи с воодушевлением отреагировали на новость о ее возвращении в сетку Первого канала. Они заявили, что с нетерпением ждут новых выпусков о жизни обычных российских семей.
«Ура! А то все выпуски по десять раз пересмотрели», «Юля, только пожалуйста, не кричите на людей, вы же воспитанная женщина!», «Пожалуй, это лучшая новость за последнее время», «Ура, наконец-то, мы дождались любимую передачу. Ошалеть уже хочется», - высказались в Сети.