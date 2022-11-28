«Очень попсово»: Стас Пьеха разнес Ирину Салтыкову после исполнения хита Любы Успенской на «Суперстар! Возвращение»

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Стаса Пьеху поддержала и Лера Кудрявцева. Она заявила, что номер ее совершенно не завел, в нем не хватило драйва и цыганской удали.