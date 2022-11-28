«Очень попсово»: Стас Пьеха разнес Ирину Салтыкову после исполнения хита Любы Успенской на «Суперстар! Возвращение»

Стас Пьеха

Стас Пьеха. Фото: НТВ

Стас Пьеха заявил, что Ирина Салтыкова не справилась с песней в жанре шансона.

Выпуск шоу «Суперстар! Возвращение», который вышел в эфир НТВ в минувшее воскресенье, 27 ноября, был посвящен шансону.

Участница проекта Ирина Салтыкова исполнила хит Любы Успенской «Гитара» и разочаровала жюри. Стас Пьеха заявил, что это был не шансон, а попса.

«Очень попсово. Шансона не случилось, честно говоря. Может, это можно назвать своим прочтением, но тогда тут и критиковать нечего. Я и не ждал, что будет шансон, потому что Ирину Салтыкову в нем не представляю никак», — высказался Стас Пьеха.

Ирина Салтыкова на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Стаса Пьеху поддержала и Лера Кудрявцева. Она заявила, что номер ее совершенно не завел, в нем не хватило драйва и цыганской удали.

Читайте также