Севастьянова в бикини опасно отклонилась назад: лифчик натянулся, как тетива — грудь видно

Каролина Севастьянова красиво позировала для своих социальных сетей на пляже. Звезда примерила крошечное бикини изумрудного оттенка на тоненьких тесемках.

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Красоту спортсменки в таком пляжном наряде скрыть было невозможно! Пикантности ситуации придавала поза звезды, которую она приняла для эффектного кадра.

Севастьянова опасно отклонилась назад, из-за чего тесемки на ее лифчике натянулись, как тетива, и вот-вот рисковали показать грудь полностью.

Фолловеры восторженно приняли кадр Севастьяновой в Сети, завалив ее комплиментами. Особенно подписчикам понравились длиннющие ноги Каролины и ее рельефный живот.