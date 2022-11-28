«Соблазнение в прямом эфире»: участник шоу «Суперстар! Возвращение» уложил Леру Кудрявцеву в постель

Член жюри проекта НТВ «Суперстар! Возвращение», телеведущая Лера Кудрявцева довольно придирчиво относится к участнику шоу, 75-летнему Вячеславу Малежику. Всякий раз после его выступления Кудрявцева заявляет, что тот ее не удивил.
В выпуске шоу, который вышел в эфир 27 ноября, Вячеслав Малежик исполнил хит Трофима «Снегири». Вероятно, опасаясь речи Леры Кудрявцевой, ведущий проекта Вадим Такменев попросил ее подняться на сцену, а Вячеслава Малежика - представить, что он оказался в одной комнате с теледивой.
«Что бы вы ей спели, чтобы затронуть самые глубинные струны души?» - спросил Такменев.
Лере Кудрявцевой при этом предложили прилечь на кровать, которая стояла на сцене.
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Вячеслав Малежик и Лера Кудрявцева на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
«Я и лицо твое не помню, все больше волосы до плеч…, - запел Вячеслав Малежик. – Это называется «соблазнение в прямом эфире».
Лера Кудрявцева в ответ рассмеялась и дала понять, что и без этого жеста сегодня была расположена хвалить Вячеслава Малежика.
«Я думаю, что, дядя Слава, сегодня можно было не петь это. Песня «Снегири» Трофима, которой уже больше двадцати лет, невероятно красивая. Я получила громадное удовольствие от того, что я увидела, услышала. Вы ее великолепно спели. Вы такой молодец!» - сказала Лера Кудрявцева.