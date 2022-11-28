«Соблазнение в прямом эфире»: участник шоу «Суперстар! Возвращение» уложил Леру Кудрявцеву в постель

Член жюри проекта НТВ «Суперстар! Возвращение», телеведущая Лера Кудрявцева довольно придирчиво относится к участнику шоу, 75-летнему Вячеславу Малежику. Всякий раз после его выступления Кудрявцева заявляет, что тот ее не удивил.

В выпуске шоу, который вышел в эфир 27 ноября, Вячеслав Малежик исполнил хит Трофима «Снегири». Вероятно, опасаясь речи Леры Кудрявцевой, ведущий проекта Вадим Такменев попросил ее подняться на сцену, а Вячеслава Малежика - представить, что он оказался в одной комнате с теледивой.

«Что бы вы ей спели, чтобы затронуть самые глубинные струны души?» - спросил Такменев.

Лере Кудрявцевой при этом предложили прилечь на кровать, которая стояла на сцене.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».