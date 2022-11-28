Впечатлительным не смотреть: Валя Карнавал едва втиснула в маленький топ свою пышность (фото)

Блогер и певица Валя Карнавал улетела отдыхать в Турцию. Девушка на Средиземном море не одна, а в компании бойфренда Саши Стоуна и его родителей. Погода благоволит прогулкам, и звезда соцсетей отправилась на вечерний променад к морю.

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Не забыла красотка и про фото для подписчиков. На прогулку Карнавал нарядилась в миниатюрный топ с откровенным декольте и блинную юбку карго.

Снимок на фоне моря сильно впечатлил фанатов, а точнее, красавица Валя, которая едва укротила свою массивную пышность тесным нарядом.