«Вылитый папа!»: Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Младшую дочь Варю Светлана и Федор Бондарчук редко показывают публике, из-за чего в народе много рождается слухов.

Известно, что девочка родилась в 1999 году недоношенной, после был поставлен неутешительный диагноз – ДЦП. О том, что у звездной пары есть особенная наследница, поклонники узнали лишь через 13 лет.

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И тут же поползли сплетни – дескать девочку отдали в заграничный интернат, дома она не живет. Светлану Бондарчук такие россказни возмущают безмерно. Варя всю жизнь живет дома с любящими родственниками и нянями, заботу ей оказывают оба родителя, хотя пара разошлась много лет назад и обрела свои вторые половинки вновь.

На День матери Светлана Бондарчук порадовала почитателей, показав в личном блоге фото особенной дочки. Пользователи Сети были в восторге!