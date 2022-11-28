Муж будет в шоке: брошенная Пресняковым жена показала, как раздвигает ноги - у Волочковой появился конкурент!

25-летняя модель Алена Краснова обрела популярность в Сети, когда вышла замуж за внука Алл Пугачевой Никиту Преснякова. С тех пор за девушкой пристально следят сотни тысяч фолловеров. Одни вдохновляются стилем девушки, другим нравится наблюдать за жизнью молодой семьи. Между тем, с недавних пор Краснова осталась одна – знаменитый муж сделал ноги из страны после начала частичной мобилизации.

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Брошенная Пресняковым, Алена старается занять себя различными видами деятельности. На этот раз она показала, как проходят тренировки в домашних условиях. Девушка щегольнула идеальной растяжкой, продемонстрировав свой продольный шпагат – так не каждая может. Судя по всему, у повелительницы шпагатов Анастасии Волочковой подросла конкуренция!