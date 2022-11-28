Долгожданный: Саша Савельева показала редкие кадры из роддома – малыш совсем крошечный

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева воспитывает единственного сына Леона в браке с актером Кириллом Сафоновым. Мальчику уже четвертый год, но его лица еще никто из широкой публики не видел – звезда скрывает ребенка и показывает только со спины.

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Между тем, сама Савельева решила показать редкие кадры из роддома, когда малыш был совсем крошечным. К слову, Леон родился недоношенным, о чем сама певица не раз рассказывала, и это было тяжелое испытание для нее как матери.