«Нам это запрещено»: Вайкуле выдала секрет о русских, который хранят артисты в Латвии

Лайма Вайкуле нехотя выдала секрет, о котором молчат все артисты Европы, которые ранее были связаны с Россией и не прочь выступить на территории страны и теперь.
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Певицу еще с советских времен любят жители РФ и все еще надеются, что она наведается в страну. И если в Москве Лайма Вайкуле все-таки отмечалась в 2019-м, жители Крыма, похоже, ее не дождутся никогда.
Дело тут даже не в принципиальности артистки, или ее политической позиции. Сделать она этого просто не может.
«Нам это запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», - цитировал Вайкуле сайт КП.