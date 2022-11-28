«Нам это запрещено»: Вайкуле выдала секрет о русских, который хранят артисты в Латвии

Певицу еще с советских времен любят жители РФ и все еще надеются, что она наведается в страну. И если в Москве Лайма Вайкуле все-таки отмечалась в 2019-м, жители Крыма, похоже, ее не дождутся никогда.

Дело тут даже не в принципиальности артистки, или ее политической позиции. Сделать она этого просто не может.