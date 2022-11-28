Михалкова в плаще эксгибициониста показала запретное: белья под ним не найдете!

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова регулярно балует подписчиков новыми фотографиями и видео в соцсетях. Красавица давно стала секс-символом для фанатов, и свой статус она от постоянно подтверждает. Вот и в очередной публикации она блеснула красотой, от которой поклонники затрепетали.

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Прогуливаясь по роскошному отелю в плаще на голое тело, Михалкова вышла на балкон ради эффектного кадра. Повернувшись в пол-оборота, красотка засветила свободное от нижнего белья декольте. Это уже не первый случай, когда Юлия игнорирует бюстгальтер.