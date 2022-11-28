Интимный момент: расхристанная Клава Кока показала свое исподнее из ниточек

26-летняя звезда сцены Клава Кока давно покорила сердца слушателей, а теперь заставила мужскую часть фанатов трепетать и вздыхать. Красавица снялась полуобнаженной и показала кадры с фотосессии.

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Звезда примерила огромную пожарную амуницию, которую не стала застегивать на себе, чтобы продемонстрировать, какое нижнее белье на ней надето. И расхристанная предстала перед камерой. На ней, едва прикрывая прелести, оказался черный лиф из ниточек и точно такие же стринги.