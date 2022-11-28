Со словами благодарности: Орбакайте перестала молчать про Пугачеву

Кристина Орбакайте после эмиграции своей знаменитой мамы не проронила ни слова о ней. Она как ни в чем не бывало продолжает выступать с гастролями по стране, снимается в кино и сериалах, ездит на встречи с поклонниками от косметической торговой сети. Однако, накануне она перестала молчать про Пугачеву, а поводом стал День Матери в России.

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Орбакайте запостила в соцсетях фото с мамой Аллой на одной сцене. И написала по такому случаю слова благодарности.

«С Днем мамы! Спасибо судьбе быть счастливой Дочерью и Матерью», - гласит подпись под фото.

Примадонна в этот день промолчала. Хотя она ежегодно в такой светлый праздник вспоминала свою маму. Кроме того, сама Алла Борисовна – трижды мать, сейчас она занимается воспитанием девятилетних Лизы и Гарри Галкины.