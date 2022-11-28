К возвращению на Первый канал готова: Юлия Барановская изменила внешность

Звезда экрана Юлия Барановская долгие годы была ведущей популярных ток-шоу на Первом канале. Последней стала программа «Мужское / Женское», правда, в эфире телезрители не видели ее уже давно. Передачу убрали из сетки вещания вместе со многим другим развлекательным контентом в марте. И только сейчас решили вернуть.

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Перед первым да много месяцев эфиром, который состоится 28 ноября, Барановская решила сменить имидж. Она поспешила к стилисту и сделала объемную стрижку. Как теперь она выглядит, Юлия показала в микроблоге. Длинные локоны телезвезда сменила короткими, сделав каре.