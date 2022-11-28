«Мы так давно не виделись»: Вайкуле засобиралась к Пугачевой в Израиль

68-летняя звезда советской и латвийской эстрады Лайма Вайкуле нередко сообщает поклонникам новости о себе лично в своем аккаунте в соцсетях. И на этот раз снова обратилась к публике. Артистка засобиралась в Израиль, о чем проинформировала людей в новом видео.

«Я так рада, что уже близко, уже декабрь, январь и в феврале 23-го я буду в Тель-Авиве, 24-го я буду в Хайфе, 25-го я буду в Ашдоде. Так что до встречи, друзья, я с удовольствием приеду в Израиль, мы так давно не виделись», - сообщила звезда.

В Израиле у Вайкуле наверняка произойдет встреча с закадычной подругой Аллой Пугачевой. Они не виделись с лета, когда Примадонна отдыхала в Юрмале, и теперь снова смогут провести время вместе. Исполнительница хитов «Арлекино» и «Женщина, которая поет» эмигрировала на Землю Обетованную с мужем и детьми в этом году после известных мировых событий. Вайкуле тоже нынче отличилась, выступая на своих концертах с сине-желтым флагом.