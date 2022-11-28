Бывший будет локти кусать: Севастьянова в кожаном лифе предъявила объемистую плоть

Каролина Севастьянова на днях поведала поклонникам о переменах в личной жизни. Красавица после пяти лет отношений с бизнесменом Александром Мазановым внезапно осталась одна – роман закончился расставанием. Однако, гимнастка не унывает и по-прежнему радует поклонников снимками из Монако.

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На этот раз она поиграла с камерой, демонстрируя себя в кожаном лифе на фото. Ракурсы подчеркнули роскошные объемистые формы гимнастки, фолловеры не поскупились на комплименты. Бывший бойфренд явно от таких фото впадет в отчаяние, осознав, какой красоты лишился.