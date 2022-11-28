«О том, как не жалеет»: Шахназаров поймал обнищавшего Прусикина на лжи

Беседу музыканта с журналисткой посмотрели многие россияне, в том числе обозреватель Михаил Шахназаров. Он обнаружил, что Прусикин лжет, заявляя, что о потерянном не жалеет.

«О том, как не жалеет, говорит нога, трясущаяся в ритме хорошего рок-н-ролла», - объяснил неискренность певца журналист.

Прусикин, действительно, слишком навязчиво тряс ногой, рассказывая о наболевшем. Это заметил не один Шахназаров – многие фолловеры указали на тик Ильича в комментариях.

* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента