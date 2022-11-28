«О том, как не жалеет»: Шахназаров поймал обнищавшего Прусикина на лжи

Илья Прусикин, солист группы Little big, в числе первых российских звезд покинул Россию весной этого года. Артист вместе с пассией Софьей Таюрской сбежал в США и оттуда выступил против происходящего. Как накануне признался Ильич, это разделило его жизнь на «до» и «после» в материальном плане – он был богат, но лишился всего: многомиллионных (в евро!) контрактов, дома, группы. Но сам он ни о чем не жалеет. Откровение прозвучало в интервью Ирине Шихман* на YouTube.
Беседу музыканта с журналисткой посмотрели многие россияне, в том числе обозреватель Михаил Шахназаров. Он обнаружил, что Прусикин лжет, заявляя, что о потерянном не жалеет.
«О том, как не жалеет, говорит нога, трясущаяся в ритме хорошего рок-н-ролла», - объяснил неискренность певца журналист.
Прусикин, действительно, слишком навязчиво тряс ногой, рассказывая о наболевшем. Это заметил не один Шахназаров – многие фолловеры указали на тик Ильича в комментариях.
* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента