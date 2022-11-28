«Собака мордой вниз»: брошенная Пресняковым невестка Орбакайте воздела вверх крепкий тыл в мини-шортиках

25-летняя жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова, показала, с чего начинает свой день. Брошенная мужем девушка старается не скучать и заниматься своим телом.

«Для того, чтобы каждый день выглядеть свежо и без отеков, я стараюсь свой каждый день начинать со спорта или хотя бы растяжки», - сообщила невестка Орбакайте.

Краснова продемонстрировала одну из своих тренировок. Она занимается дома самостоятельно, и на этот раз совместила элементы стретчинга и йоги. Расположившись на коврике в асане «собака мордой вниз», красотка воздела вверх свои крепкие ягодицы в белых мини-шортиках. Кадры с занятия она опубликовала на всеобщее обозрение.

Напомним, минувшей осенью муж Красновой, певец Никита Пресняков сбежал из страны. По сообщениям СМИ, он пешком пересек границу с Эстонией. Журналисты выяснили, что он в США – где, кстати, живет его мама Кристина Орбакайте с мужем и дочкой. Никита побросал все: и работу в театре, и молодую жену, и музыкальную группу.