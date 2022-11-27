Оказались от Gucсi: стало известно, сколько стоят ботинки Петросяна с принтом в виде пчелок

Напомним, снимком, взбудоражившим общественности, в микроблоге поделилась жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

Вероятно, молодая супруга хотела похвастаться модной обновкой своего почтенного мужа. В Сети ботинки с принтом в виде пчелок окрестили «мохнатым шмелем».