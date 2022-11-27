Оказались от Gucсi: стало известно, сколько стоят ботинки Петросяна с принтом в виде пчелок

Поклонники рассекретили стоимость новых ботинок, в которых щегольнул известный юморист Евгений Петросян.
Как выяснилось, ботинки оттенка корицы - изготовлены модным домом Gucсi, итальянского бренда люксовой одежды и аксессуаров.
Стоит пара такой обуви без малого тысячу евро - 59 950 рублей.
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Евгений Петросян в модных ботинках от Гуччи. Фото: соцсети
Напомним, снимком, взбудоражившим общественности, в микроблоге поделилась жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.
Вероятно, молодая супруга хотела похвастаться модной обновкой своего почтенного мужа. В Сети ботинки с принтом в виде пчелок окрестили «мохнатым шмелем».