Оказались от Gucсi: стало известно, сколько стоят ботинки Петросяна с принтом в виде пчелок

Евгений Петросян

Евгений Петросян. Фото: Global Look Press

Евгений Петросян щегольнул в модной обуви люксового бренда.

Поклонники рассекретили стоимость новых ботинок, в которых щегольнул известный юморист Евгений Петросян.

Как выяснилось, ботинки оттенка корицы - изготовлены модным домом  Gucсi, итальянского бренда люксовой одежды и аксессуаров.

Стоит пара такой обуви без малого тысячу евро - 59 950 рублей.

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Евгений Петросян в модных ботинках от Гуччи. Фото: соцсети

Напомним, снимком, взбудоражившим общественности, в микроблоге поделилась жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

Вероятно, молодая супруга хотела похвастаться модной обновкой своего почтенного мужа. В Сети ботинки с принтом в виде пчелок окрестили «мохнатым шмелем».

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