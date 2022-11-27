Запикали: Сергей Соседов позволил себе выругаться матом в эфире «Суперстар! Возвращение»

Известная певица, 76-летняя Роксана Бабаян в эфире шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» исполнила песню из репертуара группы «Воровайки» «Хоп, мусорок». Судьи проекта признались, что удивлены таким выбором. Услышать откровенный блатняк из уст Роксаны Бабаян они ожидали меньше всего.
Музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что Роксану Бабаян заставили спеть эту композицию.
«Удивительно, что такая певица взялась за это. Могла бы отказаться запросто. Был бы я на месте Рокси, я бы всем руки выкрутил, петь не стал. Конечно, она это петь не хотела. Ей было предложено, и она как солдат шоу – на все готова», - отметил Сергей Соседов.
Роксана Бабаян на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
Роксана Бабаян заверила, что все было добровольно, потому что она обожает эксперименты.
Стас Пьеха добавил, что некоторые слова он не расслышал. Ему хотелось бы, чтобы Роксана Бабаян пела чуть громче.
«Рокси кое-что там убрала, там есть запредельное совершенно, типа…», - сказал Сергей Соседов.
Последние слова - цитату из песни в эфире запикали.
«Ну ты вообще!» - отреагировала Роксана Бабаян.
Вслед за Сергеем Соседовым фразу из песни повторили и другие члены жюри.
«С каким удовольствием каждый произносит это!» - резюмировала ведущая шоу Лолита Милявская.