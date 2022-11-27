Запикали: Сергей Соседов позволил себе выругаться матом в эфире «Суперстар! Возвращение»

Роксана Бабаян заверила, что все было добровольно, потому что она обожает эксперименты.

Стас Пьеха добавил, что некоторые слова он не расслышал. Ему хотелось бы, чтобы Роксана Бабаян пела чуть громче.

«Рокси кое-что там убрала, там есть запредельное совершенно, типа…», - сказал Сергей Соседов.

Последние слова - цитату из песни в эфире запикали.

«Ну ты вообще!» - отреагировала Роксана Бабаян.

Вслед за Сергеем Соседовым фразу из песни повторили и другие члены жюри.