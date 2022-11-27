«Это как хоккеист года в Румынии»: Чулпан Хаматову высмеяли за звание лучшее актрисы Латвии

Уехавшей из России Чулпан Хаматовой недавно в Латвии присвоили звание актрисы 2022 года. К этому обстоятельству неоднозначно отнеслись в России.
Многие известные личности уже успели прокомментировать награждение Чулпан Хаматовой. Журналист Михаил Шахназоров дал понять, что звание лучшей актрисы Латвии, по его мнению, совершенно ни к чему не обязывает.
«Чулпан Хаматова получила актрису года в Латвии. Вот как постарался Алвис Херманис. За что получила? Ну, естественно, за то, что вовремя успела предать… Актриса года в Латвии — это как хоккеист года в Румынии или Болгарии. Хотя я признаю, что в Латвии есть очень и очень хорошие сильные актрисы. Я не буду называть их имена и фамилии, чтобы не навлечь гнев некоторых товарищей…» - высказался Михаил Шахназаров.
Шахназаров еще и рассекретил, где сейчас находится Чулпан Хаматова. По его данным, актриса уже покинула Латвию, она уехала в США ради заработков.
По материалам Youtube-шоу «Шах и Мат».