«Это как хоккеист года в Румынии»: Чулпан Хаматову высмеяли за звание лучшее актрисы Латвии

Уехавшей из России Чулпан Хаматовой недавно в Латвии присвоили звание актрисы 2022 года. К этому обстоятельству неоднозначно отнеслись в России.

Многие известные личности уже успели прокомментировать награждение Чулпан Хаматовой. Журналист Михаил Шахназоров дал понять, что звание лучшей актрисы Латвии, по его мнению, совершенно ни к чему не обязывает.