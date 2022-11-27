«Зубы остались в твоем творчестве»: Кудрявцева в эфире НТВ обратилась к певице, которая унизила ее на «Суперстар! Возвращение»

Напомним, во время шоу «Суперстар! Возвращение», который показали на НТВ в прошлое воскресенье, 20 ноября, Катя Лель обозвала Леру Кудрявцеву неадекватной. Судья позволила себя высказать неудовольствие тем, что Катя Лель исполнила песню из своего же репертуара, что недопустимо по условиям шоу.

Катя Лель за свои слова извинений не принесла.