«Такие еще надо отыскать»: Брухунова засняла Петросяна в ботинках с принтом в виде пчелки

Молодая жена известного юмориста и шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова уделяет много внимание своему стилю.

Татьяна Брухунова тщательно подбирает луки для появления на публике, всякий раз вызывая восхищение общественности. До своего уровня Татьяна Брухунова подтягивает и именитого мужа.

Поклонники уже успели заметить, что образы Евгения Петросяна стали более продуманными и стильными с того момента, как рядом с ним оказалась Татьяна Брухунова. Молодая женщина периодически показывает в микроблоге стильные аксессуары Евгения Петросяна.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».