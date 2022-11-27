«Урка на празднике»: Сергей Соседов разнес звезду 90-х из-за хита Стаса Михайлова на «Суперстар! Возвращение»

В это воскресенье, 27 ноября, в эфир НТВ вышла четвертая по счету программа третьего сезона популярного шоу «Суперстар! Возвращение». Ее темой стал шансон.

Звезда рубежа 80-90-х годов прошлого столетия Рома Жуков исполнил хит Стаса Михайлова «Сердце из чистого золота» и нарвался на критику жюри. Лера Кудрявцева и Маша Распутина в один голос признались, что не верят такому признанию в любви. А взявший слово музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему возникло такое ощущение. По его мнению, Рома Жуков промахнулся с образом.

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