«Урка на празднике»: Сергей Соседов разнес звезду 90-х из-за хита Стаса Михайлова на «Суперстар! Возвращение»

В это воскресенье, 27 ноября, в эфир НТВ вышла четвертая по счету программа третьего сезона популярного шоу «Суперстар! Возвращение». Ее темой стал шансон.
Звезда рубежа 80-90-х годов прошлого столетия Рома Жуков исполнил хит Стаса Михайлова «Сердце из чистого золота» и нарвался на критику жюри. Лера Кудрявцева и Маша Распутина в один голос признались, что не верят такому признанию в любви. А взявший слово музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему возникло такое ощущение. По его мнению, Рома Жуков промахнулся с образом.
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Рома Жуков на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
Сергей Соседов заявил, что Рома Жуков больше похож на урку, чем на влюбленного мужчину.
«Если поешь для женщин, надо открыть глаза. Нельзя закрывать их черными очками. Этот образ больше подходит для воровской лирики. Урка на празднике. Блестящий костюм из битых елочных игрушек. Это туда, это не к женщине. Ты, Рома, был закрыт эмоционально, именно поэтому тебе не поверили девушки наши. И я не поверил. Номер получился очень посредственным. Не могу сказать, что ты не спел. Ты спел, там петь особенно нечего. Не могу сказать, что ты не донес. Но там и доносить особенно нечего. Поэтому получилось и ни туда, и ни сюда», - высказался Сергей Соседов.