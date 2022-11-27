«Умотала в США»: раскрыто место нахождения Чулпан Хаматовой – она уже не в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова в конце зимы 2022 года покинула Россию. Звезда театра и кино обосновалась в Латвии и даже на днях получила там звание актрисы года.
Между тем, по данным журналиста Михаила Шахназарова, Чулпан Хаматова сейчас находится не в Латвии. Она улетела в США, где будет пытаться начать новую жизнь. Как считает, Михаил Шахназаров, Чулпан Хаматовой в Америке будет проще зарабатывать, чем в Латвии.
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«Если вы думаете, что Чулпан Хаматова собирается остаться в Риге и зарабатывать на хлеб там, то ошибаетесь. По моей информации, она умотала в Соединенные Штаты Америки, чтобы заработать там. Театры, скорее всего, латвийские отапливаться в этот сезон не будут. Да и что она там может сыграть? Чтобы сносно зарабатывать, нужно участвовать в двух-трех постановках, а для этого нужно знать латышский язык, который в возрасте Чулпан Хаматовой выучить невозможно. Потому как в латышском языке очень много особенностей», - высказался Михаил Шахназаров.
По материалам Youtube-канала «Шах и Мат».