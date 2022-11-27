«Божественно красив»: поклонники восхитились яркой внешностью 16-летнего сына Климовой от Петренко

Актриса Екатерина Климова в День матери, который отмечается в России в это воскресенье, 27 ноября, разместила в Сети фото не со своей мамой, а с детьми.

Их у Екатерины Климовой четверо. Старшую дочку Лизу она родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновей Матвея и Корнея - с артистом Игорем Петренко, младшую дочь Бэллу - с актером Гелой Месхи.

В кадре Екатерина Климова предстала, вероятно, во время летнего отдыха с наследниками. Все пятеро на фото выглядят счастливыми.

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