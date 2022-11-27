Уехавший из России Максим Виторган зарабатывал сотни тысяч на госконтрактах

Актер Максим Виторган, активно критикующий нынешнюю политическую обстановку и предпочитающий тусоваться с уехавшими из России звездами в Израиле, продолжает возвращаться в РФ на заработки.

Об этом пишет «Комсомольская правда», отмечая, что до критики в адрес своей страны бывший муж Ксении Собчак неплохо так зарабатывал на госконтрактах. Артист получал хорошие деньги, выступая сразу в нескольких театрах: Наций, Гоголя и Пушкина. В разное время на Госзакупках у него значится девять договоров с этими учреждениями на общую сумму в 1,7 миллиона рублей.