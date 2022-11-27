«Дорогие дети»: Екатерина Стриженова в платье бирюзового оттенка покрасовалась с дочками и внуком

Известная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова - пример настоящей счастливой женщины, у которой сложилась и семейная жизнь, и карьера.
Екатерина Стриженова много лет живет со своим мужем, режиссером Александром Стриженовым их брак считается одним из самых прочных. У пары две взрослые дочери - Анастасия и Александра и внук Петя.
В День матери Екатерина Стриженова в телеграм-канале поделилась снимком, на котором предстала с дочками и внуком. Все четверо облачены в наряды бюрюзового и белых цветов. Фото выглядит по-летнему тепло и жизнерадостно.
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Под ним Екатерина Стриженова поздравила всех мам, дала напутствие детям и вспомнила свою покойную родительницу.
Екатерина Стриженова с дочками и внуком. Фото: соцсети
«Оказывается, сегодня День матери. Я узнала об этом из многочисленных поздравлений в Интернете. Получила букет от дочерей, что было в любом случае очень приятно. А подруги, которых дети не поздравили, расстроились - хотя еще вчера даже не подозревали, что сегодня день особый. Поэтому решила написать вам: дорогие дети, берегите своих мам, они все хотят, чтобы у нас все ладилось, чтобы мы были любимы и счастливы! Два года, как не стало моей мамы, но я знаю, что она всегда где-то рядом…» - написала Екатерина Стриженова.