«Дорогие дети»: Екатерина Стриженова в платье бирюзового оттенка покрасовалась с дочками и внуком

Известная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова - пример настоящей счастливой женщины, у которой сложилась и семейная жизнь, и карьера.

Екатерина Стриженова много лет живет со своим мужем, режиссером Александром Стриженовым их брак считается одним из самых прочных. У пары две взрослые дочери - Анастасия и Александра и внук Петя.

В День матери Екатерина Стриженова в телеграм-канале поделилась снимком, на котором предстала с дочками и внуком. Все четверо облачены в наряды бюрюзового и белых цветов. Фото выглядит по-летнему тепло и жизнерадостно.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Под ним Екатерина Стриженова поздравила всех мам, дала напутствие детям и вспомнила свою покойную родительницу.