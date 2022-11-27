«Она теряет все»: Илья Прусикин восхитился уехавшей из России Аллой Пугачевой

Потусив с Аллой Пугачевой в Израиле, фронтмен группы Little Big Илья Прусикин вдохновился масштабом личности этой певицы и в недавнем интервью не стал скрывать своего восхищения Примадонной.

«Оказалось, что Алла Борисовна – это мегачеловек! Имея все, абсолютно все – мне кажется, больше, чем у Аллы Борисовны, нет ни у одного артиста в России – она теряет все, просто из-за своей совести…» - высказался Прусикин в YouTube-интервью Ирине Шихман*.

«И это поражает. Смотря на Аллу Борисовну, ты хочешь быть лучше».