«Она теряет все»: Илья Прусикин восхитился уехавшей из России Аллой Пугачевой

Потусив с Аллой Пугачевой в Израиле, фронтмен группы Little Big Илья Прусикин вдохновился масштабом личности этой певицы и в недавнем интервью не стал скрывать своего восхищения Примадонной.
«Оказалось, что Алла Борисовна – это мегачеловек! Имея все, абсолютно все – мне кажется, больше, чем у Аллы Борисовны, нет ни у одного артиста в России – она теряет все, просто из-за своей совести…» - высказался Прусикин в YouTube-интервью Ирине Шихман*.
«И это поражает. Смотря на Аллу Борисовну, ты хочешь быть лучше».
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Музыкант удивился тому, что Примадонна с легкостью рискнула своими накоплениями и уровнем популярности в родной стране из-за политической позиции. Сам Илья тоже уехал за рубеж в 2022 году и попробовал выступать там. Но прибыли и признания ему это не принесло, а популярную группу Little Big пришлось распустить.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.