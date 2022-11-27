С принтом в виде бутылочек: Ефременкова прижала к себе одного из детей-близнецов, облаченного в костюмчик цвета айвори

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир, ставшие в сентября родителями сыновей-близнецов, отказываются от помощи нянь.

Юлия Ефременкова признавалась, что не хочет подпускать к малышам чужого человека. Так что, со всеми трудностями, связанными с уходом за близнецами, Ефременкова и Мондезир стараются справляться сами. Иногда на помощь молодым родителям приходит мама Юлии Ефременковой.

Ефременкова совмещает декрет с заработком в соцсети. В микроблоге она поделилась видео, на котором предстала на руках с одним из сыновей-близнецов. При этом Ефременкова рассказывает о своей якобы подруге, чтобы пропиарить аккаунт некоей молодой успешной мамы.

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