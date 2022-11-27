«Мой «вареник» теперь не самый красивый»: Айза вспомнила конфуз с демонстрацией гениталий в соцсети

27 ноября блогер и телезвезда Айза отреагировала во социальной сети на новостной заголовок «Пельмень жительницы Тюмени признали самым красивым во вселенной».
«Ушла эпоха, - написала по этому поводу 37-летняя Айза. – Мой вареник теперь не самый красивый».
Поклонники скандальной звезды знают, о чем идет речь. В 2020 году бывшая жена Гуфа выложила в социальную сеть фотографию своего полового органа. И хотя она быстро удалила это непотребство, инцидент остался в памяти пользователей и превратился в мем «вареник Айзы».
Как потом объясняла мать двоих детей, она сфотографировала интимное место, чтобы послать снимок личным сообщением своему молодому человеку, певцу Олегу Майами, но «перепутала кнопку» и случайно выложила фото на всеобщее обозрение.
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Напомним, в интервью 2021 года Айзе задали вопрос о голых фотографиях в интернете и в том числе о варенике.
«Мне 36, у меня *** (классный, - Прим. авт.) возраст, у меня двое детей, у меня *** (много, - Прим. авт.) поклонников, у меня молодой человек, у меня *** (много, - Прим. авт.) бабок – я хочу и выкладываю себя голой!» - заявила звезда в YouTube-шоу «Вопрос ребром».