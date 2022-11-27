«Мой вареник теперь не самый красивый»: Айза вспомнила конфуз с демонстрацией гениталий в социальной сети

27 ноября блогер и телезвезда Айза отреагировала во социальной сети на новостной заголовок «Пельмень жительницы Тюмени признали самым красивым во вселенной».

«Ушла эпоха, - написала по этому поводу 37-летняя Айза. – Мой вареник теперь не самый красивый».

Поклонники скандальной звезды знают, о чем идет речь. В 2020 году бывшая жена Гуфа выложила в социальную сеть фотографию своего полового органа. И хотя она быстро удалила это непотребство, инцидент остался в памяти пользователей и превратился в мем «вареник Айзы».

Как потом объясняла мать двоих детей, она сфотографировала интимное место, чтобы послать снимок личным сообщением своему молодому человеку, певцу Олегу Майами, но «перепутала кнопку» и случайно выложила фото на всеобщее обозрение.

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