«Береги нас сверху»: Этери Тутберидзе напомнила, какой изумительно красивой женщиной была ее ныне покойная мама

В День матери, который отмечается в России в это воскресенье, 27 ноября, знаменитости публично поздравляют своих мам. Звезды размещают в микроблогах фото и видео с участием родительниц, сопровождая их словами любви.

Те же, чьи мамы ушли из жизни, вспоминают их в этот день.

Прославленный тренер Этери Тутберидзе поделилась в микроблоге видео с участием ныне покойной мамы, своей тезки Этери Петровны Тутберидзе. В ролике запечатлена моложавая красавица-блондинка с лучезарной улыбкой.

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