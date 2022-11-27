7-летней принцессе Шарлотте собираются дать титул, который носила ее прабабушка Елизавета II

Дочери британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 7-летней Шарлотте при дворе собираются дать новый титул. Западная пресса сообщает, что король Карл III хочет наречь ее герцогиней Эдинбургской. А это титул, который носила покойная королева Елизавета II до своего восхождения на престол в 1952 году.

«Обсуждения еще ведутся, но благоприятным исходом для короля является то, что этот титул должен достаться принцессе Шарлотте, — говорит источник издания Daily Mail. — Это был бы достойный способ почтить память королевы, носившей титул герцогини Эдинбургской, и способ для Его Величества почтить линию преемственности».

Отмечается, что такой ход подчеркивает, что юная Шарлотта в будущем вполне может стать королевой – если ее у старшего брата Джорджа не будет детей, например.