Неужели смогли собраться вместе? Кристина Орбакайте предстала на редком фото с двумя сыновьями и дочкой

В День матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, знаменитости стараются показать в микроблогах своих мам.

Певица Кристина Орбакайте ранее поделилась снимком с Аллой Пугачевой. А затем Орбакайте разместила и фото, на котором предстала в компании троих своих детей - сыновей Никиты и Дэни и дочери Клавы.

Фото архивное, было сделано, судя по всему, когда Кристина Орбакайте и ее наследники приходили на одно из телевизионных шоу.

Никита Пресняков запечатлен в кадре рядом с мамой, а Клава уютно устроилась на коленях у брата Дэни.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».