Неужели смогли собраться вместе? Кристина Орбакайте предстала на редком фото с двумя сыновьями и дочкой

В День матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, знаменитости стараются показать в микроблогах своих мам.
Певица Кристина Орбакайте ранее поделилась снимком с Аллой Пугачевой. А затем Орбакайте разместила и фото, на котором предстала в компании троих своих детей - сыновей Никиты и Дэни и дочери Клавы.
Фото архивное, было сделано, судя по всему, когда Кристина Орбакайте и ее наследники приходили на одно из телевизионных шоу.
Никита Пресняков запечатлен в кадре рядом с мамой, а Клава уютно устроилась на коленях у брата Дэни.
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Кристина Орбакайте с сыновьями и дочкой. Фото: соцсети
«Что нашей Алле, что Кристине повезло с мужчинами. Они оба прекрасные. Мамы, с днем матери», «Семья - это счастье, Кристиночка, мы тебя любим!», «Кристинушка, шикарная мама! Обожаю вас!», «В этой семье всегда будет дружба, мир, уважение», «Эта девочка Кристи сумела сплотить народы, и она - яркий пример тому. С днем матери!» - высказались в Сети по поводу снимка Орбакайте с наследниками.
Напомним, все дети Кристины Орбакайте рождены от разных мужчин. Папа Никиты Преснякова - музыкант Владимир Пресняков, Дэни Байсарова - бизнесмен Руслан Байсаров, Клавы Земцовой - нынешний муж Орбакайте, американский бизнесмен Михаил Земцов.
С наследниками Кристина Орбакайте видится нечасто, поскольку она сейчас находится в России, а дети - за границей.