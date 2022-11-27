Чем питается принц Уильям? Наследник британского престола рассказал о своем рационе

Хотите прикоснуться к одному дню члена британской королевской семьи?

На днях принц Уильям посетил Корнуолл, герцогом которого теперь является, и рассказал местному изданию, что он съел за сутки до визита.

Еда 40-летнего наследника престола включала:

два яйца, тост из непросеянной муки с маслом, яблочный сок и чашка чая с молоком и сахаром на завтрак;

сэндвич и стакан воды на обед;

ужин из белой рыбы с грибами, банановое-шоколадное пирожное в качестве закуски, две-три чашки кофе и бокал красного вина.

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