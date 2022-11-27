«Любимые»: жена Малинина предстала с его мамой и тещей – пожилые дамы выглядят потрясающе

В День мамы, который отмечается в России в это воскресенье, 27 ноября, звезды стремятся разместить в микроблогах снимки с родительницами.
Жена известного исполнителя Александра Малинина, врач и бизнесвумен Эмма Малинина, показала поклонникам сразу двух мам - свою и мужа.
«Любимые мамочки!» - подписала кадр Эмма Малинина.
На фото она позирует в центре. Слева от нее - теща Александра Малинина, справа - мама вокалиста.
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27 ноября мама Александра Малинина отмечает еще и свой день рождения. Эмма Малинина тепло поздравила свекровь, с которой у нее прекрасные отношения.
«С днем рождения, любимая бабушка, свекровь и мама! Будь здорова и счастлива! Пусть в душе будет гармония, а в сердце живет любовь! Пусть твои глаза сияют от радости и гордости за детей, внуков и правнуков! От всего сердца благодарю тебя за все. Люблю, ценю и уважаю!» - поблагодарила свекровь Эмма Малинина.
Эмма Малинина со своими мамой (на фото крайняя слева) и свекровью. Фото: соцсети
Поклонники отреагировали на снимки, заявив, что обе пожилые дамы выглядят превосходно. Они также считают, что 60-летней Эмме Малининой и 64-летнему Александру Малинину очень повезло - их мамы остаются с ними в таком зрелом возрасте.