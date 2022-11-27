«Любимые»: жена Малинина предстала с его мамой и тещей – пожилые дамы выглядят потрясающе

В День мамы, который отмечается в России в это воскресенье, 27 ноября, звезды стремятся разместить в микроблогах снимки с родительницами.

Жена известного исполнителя Александра Малинина, врач и бизнесвумен Эмма Малинина, показала поклонникам сразу двух мам - свою и мужа.

«Любимые мамочки!» - подписала кадр Эмма Малинина.

На фото она позирует в центре. Слева от нее - теща Александра Малинина, справа - мама вокалиста.