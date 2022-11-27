Максим Аверин признался в сокровенном: «Ничего не могу с собой поделать»

Звезде сериала «Склифосовский» Максиму Аверину уже 47 лет, а он еще ни разу не был женат. В интервью журналистам актер признался, что и сам переживает по этому поводу.

«Страшно себя за это корю, но ничего не могу с собой поделать — очень уж мне нравится влюбляться. Причем часто влюбляюсь совершенно не в тех, в кого следовало бы. Что, разумеется, приносит мне в жизни много проблем. Это моя большая беда», — признается он.

Причем актеру приписывали массу романов со звездными красотками. Одно время ходили слухи о его романе с Марией Куликовой, затем с Викторией Тарасовой. Писали даже, что Аверин всерьез увлекся Марией Ароновой.

Но официально ни один роман актер не подтвердил.

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