Надышаться не может: Ефременкова из «Дома-2» засняла отца сыновей-близнецов, склонившегося над малышами

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова вместе со своим избранником Мондезиром воспитывают двоих сыновей-близнецов. Дети пары появились на свет 22 сентября, им идет уже третий месяц.

Мондезир демонстрирует всем, какой он прекрасный отец. Все заботы, связанные с детьми, молодые родители делят поровну. Папа обожает мальчиков и не может на них надышаться.

В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась трогательным снимком, на котором запечатлела, как Мондезир склонился над люлькой с одним их сыновей.

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