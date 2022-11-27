Точь-в-точь: Маргарита Симоньян показала свою маму в молодости

Глава RT Маргарита Симоньян трогательно поздравила свою маму с Днем всех мам. Журналистка подчеркнула, что она живет со своей мамой под одной крышей, и за все время они даже не разу не поругались.

«Моя золотая, ненаглядная, мудрая, добрая, жизнерадостная, с которой я всю жизнь живу под одной крышей без единой ссоры или даже косого взгляда и мечтаю только о том, чтобы эта наша жизнь продлилась как можно больше десятилетий», - написала она в соцсетях.

Маргарита также выложила фото своей мамы в молодости. Поклонники заметили, что их просто невозможно отличить друг от друга - настолько они похожи.