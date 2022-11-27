Какие же красоточки: дочери Млодик и Виторгана в нарядных платьицах выступили на сцене вместе с родителями

Ирина Млодик и Эммануил Виторган растят двух дочерей-погодок Этель и Клару. Девочки появились в семье, когда их родители были уже в очень зрелом возрасте и сделали маму и папу самыми счастливыми людьми в мире.

Млодик и Виторган обожают своих малышек и часто делятся кадрами с участием Этель и Клары в Сети.

На это раз в честь Дня матери, который отмечается в России в это воскресенье, 27 ноября, Ирина Млодик поделилась милым видео, которым запечатлено, как Этель и Клара вместе с родителями выступают на сцене.

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