«Хотела, чтобы Гарри встал на ноги в Калифорнии»: королевский биограф рассказал о теплом отношение Елизаветы II к Меган Маркл

Британский писатель Джайлз Брандрет впустил книгу о скончавшейся королеве Елизавете II под названием Elizabeth: An Intimate Portrait («Елизавета: Интимный портрет») и тут же написал огромную статью в Daily Mail об отношении правительницы к своему внуку Гарри и его американской невесте Меган Маркл.

В материале автор приводит несколько примеров скандалов, связанных с королевской семьей, чтобы показать, что Елизавета II была очень терпимой и многих прощала, понимала, что времена и нравы меняются. И «бунтарей» Гарри и Меган она тоже привечала.

«Я могу сказать вам, потому что знаю - королева всегда больше беспокоилась о благополучии Гарри, чем об этой «телевизионной чепухе», имея в виду как интервью Опре Уинфри, вызвавшее столько споров, так и выгодную сделку, заключенную Сассексами с Netflix», - пишет Брандрет в Daily Mail.

«Ее точка зрения отличалась от точки зрения принца Филиппа. Я знаю от кого-то из его близких, что он считал интервью Меган и Гарри с Опрой «безумием», и «ничего хорошего из этого не выйдет».

«Я также знаю, что королеве нравилась мать Меган, и ей было жаль, что семья Маркл «раскололась». И я знаю, что она очень хотела, чтобы Гарри «встал на ноги» в Калифорнии и «нашел действительно полезные занятия».

«Королева была предана Гарри. Она любила его, считала его «очень забавным» и искренне желала ему всего наилучшего в его новой жизни за границей. Всякий раз, когда Гарри звонил своей бабушке из Монтесито, его всегда немедленно соединяли с Ее Величеством».

«Правда в том, что когда ее внук сказал ей, что женится на Меган Маркл, она была в восторге от этой перспективы. Ей нравилась Меган, и она говорила об этом многим людям. И она сделала все возможное, чтобы ее будущая внучка чувствовала себя желанной».

«Она беспокоилась о ее будущем счастье. На их первой встрече королева сказала Меган: «Ты можешь продолжать быть актрисой, если хочешь — в конце концов, это твоя профессия». Она бы полностью поняла, если бы Меган решила продолжить свою карьеру. Но бывшая актриса «Форс-мажоров» была готова к королевскому долгу, и, конечно же, королева была этому рада».