«Спасибо судьбе»: Орбакайте в платье изумрудного оттенка предстала на редком фото в обнимку с Пугачевой

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этом году праздник пришелся на 27 ноября. Звезды в этот день стремятся разместить в микроблогах совместные снимки с мамами, поздравить их и передать слова любви, признательности и поддержки.

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась архивным кадром, на котором она запечатлена вместе со своей звездной мамой Аллой Пугачевой.

На фото мать и дочь запечатлены во время выступления на сцене. Кристина Орбакайте, облаченная в роскошное платье цвета изумрудов обнимает Аллу Пугачеву. Примадонна для выхода на публику выбрала черный наряд.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».