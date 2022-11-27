«Спасибо судьбе»: Орбакайте в платье изумрудного оттенка предстала на редком фото в обнимку Пугачевой

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этом году праздник пришелся на 27 ноября. Звезды в этот день стремятся разместить в микроблогах совместные снимки с мамами, поздравить их и передать слова любви, признательности и поддержки.
Известная певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась архивным кадром, на котором она запечатлена вместе со своей звездной мамой Аллой Пугачевой.
На фото мать и дочь запечатлены во время выступления на сцене. Кристина Орбакайте, облаченная в роскошное платье цвета изумрудов обнимает Аллу Пугачеву. Примадонна для выхода на публику выбрала черный наряд.
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Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
«С Днем мамы! Спасибо судьбе быть счастливой дочерью и матерью», - написала под фото Кристина Орбакайте.
Возможность оставлять комментарии под этим снимком Кристина Орбакайте отключила.
Напомним, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте в последнее время видятся крайне редко, поскольку живут в разных странах. Алла Пугачева с семьей уехала в Израиль, а Кристина Орбакайте продолжает работать в России.