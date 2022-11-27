Красоту ничем не испортишь: Алена Рапунцель из «Дома-2» кардинально сменила имидж – какой она стала

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель обожает трансформации. Проще всего, разумеется, меняться внешне. Перекрасила волосы - и ву а ля, ты уже другой человек.

Алена Рапунцель запросто расстается с блондом, становясь брюнеткой и наоборот. На этот раз она вновь ликвидировала светлые локоны, превратившись в девушку с темными волосами.

Результат преображения Алена Рапунцель предъявила на фото в микроблоге, представ на снимке с красиво уложенными локонами темно-графитового оттенка.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».