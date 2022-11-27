Красоту ничем не испортишь: Алена Рапунцель из «Дома-2» кардинально сменила имидж – какой она стала

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель обожает трансформации. Проще всего, разумеется, меняться внешне. Перекрасила волосы - и ву а ля, ты уже другой человек.
Алена Рапунцель запросто расстается с блондом, становясь брюнеткой и наоборот. На этот раз она вновь ликвидировала светлые локоны, превратившись в девушку с темными волосами.
Результат преображения Алена Рапунцель предъявила на фото в микроблоге, представ на снимке с красиво уложенными локонами темно-графитового оттенка.
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Алена Рапунцель сменила имидж. Фото: соцсети
«Так, дорогие мои. Как вы поняли, я теперь брю. А какой цвет волос вам нравится больше - блонд или темный?» - написала под фото Алена Рапунцель.
Преданные фанаты звезды реалити-шоу заявили, что Алена Рапунцель невероятно хороша с темными локонами.
«Брюнетки в моде при любой погоде», «Тебе очень идет быть брюнеткой, Аленка. Шоколадка ты наша», «Красоту ничем не испортишь, но больше брю», - высказались в Сети.