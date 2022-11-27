Королеву Елизавету II не успели разбудить к моменту смерти принца Филиппа

Весной 2021 года, когда британский принц Филипп доживал свои последние дни, королева Елизавета II провела возле него целую неделю, но к самому моменту смерти супруга опоздала.

Об этом рассказывает друг Филиппа, писатель и телеведущий Джайлз Брандрет в своей новой книге Elizabeth: An Intimate Portrait («Елизавета: Интимный портрет»).

Он пишет, что после того, как постаревший принц вышел на пенсию в 2017 году, супружеская пара могла неделями не видеть друг друга. Так как королева активно участвовала в различных мероприятиях, а ее муж хотел «дожить свои дни по-своему». Елизавета и Филипп поддерживали связь по телефону.

Но когда здоровье принца ухудшилось в апреле 2021-го, королева бросила все и оставалась рядом с мужем всю последнюю неделю его жизни. Однако в роковой день 9 апреля он «ускользнул так быстро», что сотрудники дворца не смогли вовремя разбудить королеву. В итоге в самый ответственный момент Елизаветы не было рядом.