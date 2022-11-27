Королеву Елизавету II не успели разбудить к моменту смерти принца Филиппа

Королева Елизавета II и принц Филипп

Королева Елизавета II и принц Филипп. Фото: Global Look Press

Последнюю неделю жизни мужа правительница не отходила от него.

Весной 2021 года, когда британский принц Филипп доживал свои последние дни, королева Елизавета II провела возле него целую неделю, но к самому моменту смерти супруга опоздала.

Об этом рассказывает друг Филиппа, писатель и телеведущий Джайлз Брандрет в своей новой книге Elizabeth: An Intimate Portrait («Елизавета: Интимный портрет»).

Он пишет, что после того, как постаревший принц вышел на пенсию в 2017 году, супружеская пара могла неделями не видеть друг друга. Так как королева активно участвовала в различных мероприятиях, а ее муж хотел «дожить свои дни по-своему». Елизавета и Филипп поддерживали связь по телефону.

Но когда здоровье принца ухудшилось в апреле 2021-го, королева бросила все и оставалась рядом с мужем всю последнюю неделю его жизни. Однако в роковой день 9 апреля он «ускользнул так быстро», что сотрудники дворца не смогли вовремя разбудить королеву. В итоге в самый ответственный момент Елизаветы не было рядом.

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В книге упоминается, что королева смогла справиться со своим горем с помощью полицейского сериала BBC «По долгу службы». Она не всегда успевала следить за сюжетом, но наслаждалась этим шоу.

По материалам британского издания Mirror.

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